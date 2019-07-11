Замглавы Пенсионного фонда России задержан по подозрению в коррупции

, 12:48 Видео 46

В отношении Алексея Иванова возбуждено уголовное дело. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Фото : ПФРФ

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан сотрудниками ФСБ РФ 10 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при реализации государственных контрактов по внедрению информационных технологий. Главным следственным управлением Следственного комитета России по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как стало известно 5-tv.ru, Алексей Иванов курировал внедрение единой государственной информационной системы социального обеспечения. На реализацию этого проекта государством было выделено более одного миллиарда рублей.

Обыски и выемка документов в рамках расследования прошли в нескольких компаниях-подрядчиках и в самом Пенсионном фонде.

Глава ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления Фонда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии.

Читайте также

+13° Днём +11°
Ночью +7°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

12:51
При пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах пострадали десять человек
12:48
Замглавы Пенсионного фонда России задержан по подозрению в коррупции
12:45
Нейробилоги нашли главное отличие мозга убийцы и обычного человека
12:38
В Черном море подняли затонувший 5 июля прогулочный катер — видео
12:29
«Кровавая Мэри»: Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом
12:17
«Хранители времени» откроются в музее Московского Кремля

Сейчас читают

«На них заглядываются мужчины»: Гагарина рассказала, почему завидует парижанкам
«Восхитительно!» Наталья Водянова в купальнике сразила фанатов наповал
В Москве после хлопка газа произошел пожар в многоэтажном доме — видео с места

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге