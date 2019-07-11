Замглавы Пенсионного фонда России задержан по подозрению в коррупции

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан сотрудниками ФСБ РФ 10 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при реализации государственных контрактов по внедрению информационных технологий. Главным следственным управлением Следственного комитета России по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как стало известно 5-tv.ru, Алексей Иванов курировал внедрение единой государственной информационной системы социального обеспечения. На реализацию этого проекта государством было выделено более одного миллиарда рублей.

Обыски и выемка документов в рамках расследования прошли в нескольких компаниях-подрядчиках и в самом Пенсионном фонде.

Глава ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления Фонда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии.