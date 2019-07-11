Корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом представили в Петербурге

В Петербурге в четверг, 11 июля, представили корабельный комплекс связи с искусственным интеллектом. Это один из 352 образцов техники, которые участвуют в международном военно-морском салоне.

Неофициально форум стартовал накануне, а в четверг состоялась торжественная церемония открытия. Новых контрактов пожелал действующий глава Северной столицы Александр Беглов. Он отметил активное участие Петербурга в судостроении.

«За прошедшие два года петербургские судостроители спустили на воду пять кораблей, четыре новых заложили и три сдали заказчикам», — подчеркнул Беглов.

По словам градоначальника, петербургский судостроительный кластер востребован и обладает самыми передовыми технологиями. Кроме того, в кластере не только строят корабли, но и занимаются поставками оборудования.

Все участники, а это компании из 20 стран, включая Россию, рассчитывают найти на международном военно-морском салоне возможности для расширения деловых контактов. Форум на берегу Финского залива завершится в воскресенье, 14 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге.