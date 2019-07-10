Кандидат на пост губернатора Петербурга Александр Беглов назвал безобразием ситуацию в избирательных комиссиях муниципальных образований.

Градоначальник записал видеообращение, в котором заявил о необходимости реформирования этой области избирательного процесса.

«Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются — ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе», — сказал Беглов.

Он выразил поддержку действиям городской избирательной комиссии (ГИК) по разрешению сложившейся ситуации в муниципальных избиркомах и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инспекции Беглова ливневой канализации на севере Петербурге.