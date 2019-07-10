«Безобразие» — Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге

, 20:49 Видео 56

Глава Санкт-Петербурга раскритиковал работу муниципальных избирательных комиссий и заявил о необходимости их реформирования.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Рюмин Александр, Пятый канал

Кандидат на пост губернатора Петербурга Александр Беглов назвал безобразием ситуацию в избирательных комиссиях муниципальных образований.

Градоначальник записал видеообращение, в котором заявил о необходимости реформирования этой области избирательного процесса.

«Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются — ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе», — сказал Беглов.

Он выразил поддержку действиям городской избирательной комиссии (ГИК) по разрешению сложившейся ситуации в муниципальных избиркомах и отметил оперативную работу правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инспекции Беглова ливневой канализации на севере Петербурге.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +9°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

21:25
Пейзажи, от которых кружится голова: в Крыму — сезон лаванды
21:10
Двухлетний малыш упал с шестого этажа на глазах у мамы и бабушки в Петербурге
20:58
Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом
20:49
«Безобразие» — Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
20:44
Подробности загадочной смерти стюардессы в отеле Москвы после ночи с парнем
20:37
Украинский губернатор Донецкой области попал под обстрел в Донбассе

Сейчас читают

«На таких не женятся»: В сети бурно обсуждают слухи о свадьбе Волочковой
«Откровенненько!»: Новое фото Михалковой смутило фанатов
«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге