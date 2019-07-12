Владимир Путин принял в Кремле президента Боливии Эво Моралеса

Весьма колоритным получился визит президента Боливии в Москву. Эво Моралес в четверг, 11 июля, провел переговоры с Владимиром Путиным и возложил цветы к могиле неизвестного солдата.

И тут интересно, что у боливийцев официальный деловой костюм, включает в себя не только индейские орнаменты, а еще и шляпу, с которой министр иностранных Боливии дел не расстался даже в Кремле.

Его маленький самолетик легко бы затерялся среди других лайнеров, если бы не красная дорожка и не оркестр. Эво Моралес вышел из лайнера в куртке с яркой полоской — на национальный манер. Долго выяснял особенности протокола. Потом вышел к положенному месту.

Позже он сменил дорожную одежду на костюм для официальных визитов индейца. В нем возложил венок к могиле неизвестного солдата. Исполнил вместе с делегацией гимн. Все прижали правую руку к сердцу, а левую сжали в кулаке. И отправился в Кремль. В зал Моралес вошел стремительно, переводчик еле успел угнаться.

Представили делегации. Когда дошли до министра углеводородов — Луиса Альберто Санчеса Фернандеса, Эво Моралес внезапно пошутил про его сходство с бывшим президентом Венесуэлы.

«Похож на Чавеса не правда ли?» — пошутил президент Боливии.

«Похож! Настоящий индеец!» — ответил с улыбкой Владимир Путин.

Настоящий индеец сразу придал этим переговорам непренужденный тон. Эво Моралес известен своей нелюбовью к условностям. Об этом говорят и узоры племени аймара на рубашке. И даже слишком свободного стиля ботинки, но разговор все равно серьезный. У двух таких разных стран оказалось много общего в понимании главных вопросов — развитие рынка углеводородов и суверенитете.

Виктор Синеок с подробностями.