«Он не может простить»: Вайкуле назвала причину ссоры с Игорем Крутым

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Латвийская звезда откровенно рассказала о конфликте с российским композитором.

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Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Лайма Вайкуле стала героиней YouTube-шоу Ирины Шихман и откровенно рассказала о причине вражды с Игорем Крутым, пишет URA.RU.

Латвийская суперзвезда призналась, что российский композитор считает ее предательницей после переезда его «Новой волны» из Юрмалы в Сочи. По ее словам, Крутой не может простить ей фестиваль «Лайма Рандеву», который появился на балтийском побережье после этого.

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Вайкуле подчеркнула, что у нее и в мыслях не было создавать аналог «Новой волны».

«Мне власти города предложили сделать фестиваль. Я — патриотка Юрмалы, как я могу не делать этого?» — заявила звезда.

Она добавила, что «Лайма Рандеву» не является аналогом «Волны», поскольку в нем участвуют уже состоявшиеся исполнители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об Игоре Крутом, который выглядит моложе своего 38-летнего сына.

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