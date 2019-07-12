«Он не может простить»: Вайкуле назвала причину ссоры с Игорем Крутым

Лайма Вайкуле стала героиней YouTube-шоу Ирины Шихман и откровенно рассказала о причине вражды с Игорем Крутым, пишет URA.RU.

Латвийская суперзвезда призналась, что российский композитор считает ее предательницей после переезда его «Новой волны» из Юрмалы в Сочи. По ее словам, Крутой не может простить ей фестиваль «Лайма Рандеву», который появился на балтийском побережье после этого.

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Вайкуле подчеркнула, что у нее и в мыслях не было создавать аналог «Новой волны».

«Мне власти города предложили сделать фестиваль. Я — патриотка Юрмалы, как я могу не делать этого?» — заявила звезда.

Она добавила, что «Лайма Рандеву» не является аналогом «Волны», поскольку в нем участвуют уже состоявшиеся исполнители.

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