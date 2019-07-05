Фанаты в шоке: Игорь Крутой выглядит моложе своего 38-летнего сына

Композитор Игорь Крутой решил поделиться с поклонниками в Instagram совместными фотографиями с детьми. У музыканта их трое: 38-летний Николай, 33-летняя Виктория и 16-летняя Александра.
Собраться вместе удается нечасто, поэтому семейные кадры самые ценные для музыканта. Сейчас тот случай, когда все вместе отправились отдыхать. Фолловеры порадовались за композитора и пожелали большой семье счастливого отпуска.
Подписчики сделали комплимент пианисту и отметили, что он находится в отличной физической форме. Фанаты подметили, что 64-летний Игорь Крутой выгляди моложе своего 38-летнего сына Николая:
«Игорь Яковлевич молодо выглядит»;
«А папа выглядит моложе сына»;
«Крутой во всем крутой», — оставили комментарии юзеры, удивленные свежим видом композитора.
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Сын Игоря Крутого Николай работает в одной из крупнейших строительно-промышленных компаний в Москве.
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