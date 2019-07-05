Фанаты в шоке: Игорь Крутой выглядит моложе своего 38-летнего сына

Композитор Игорь Крутой решил поделиться с поклонниками в Instagram совместными фотографиями с детьми. У музыканта их трое: 38-летний Николай, 33-летняя Виктория и 16-летняя Александра.

Собраться вместе удается нечасто, поэтому семейные кадры самые ценные для музыканта. Сейчас тот случай, когда все вместе отправились отдыхать. Фолловеры порадовались за композитора и пожелали большой семье счастливого отпуска.

Instagram @igorkrutoy65