Яна Поплавская осудила современную моду на венчание

, 6:09 231

Звезда кино и телевидения раскритиковала молодых людей за бездумную тягу к церковному таинству.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Уткин

Звезда советского фильма «Про красную шапочку» Яна Поплавская раскритиковала современную моду на венчание, пишет Teleprogramma.pro.

В своей авторской колонке актриса выступила против бездумного желания молодых невесток, которые «отправляются в храм чуть ли не с порога ЗАГСа», чтобы лишний раз покрасоваться.

@the_yana_poplavskaya 
 

«Очень часто молодые женщины буквально мозг проедают мужчине своим бесконечным „Мы должны повенчаться“ <…> Ей хочется еще раз надеть красивое белое платье, хочется быть в центре внимания, хочется собрать родственников, хочется выпить и закусить после обряда», — отмечает Поплавская.

Автор заявила, что благодарна Богу за то, что в свое время не обвенчалась с бывшим мужем Сергеем Гинзбургом, с которым развелась после 25 лет в браке. По ее словам, заключенный на небесах союз заключается раз и навсегда.

«Я бы мучилась, может быть, начала терять себя, но не нарушила бы слово, которое дала перед Богом!» — заявила Поплавская.

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Сейчас 52-летняя актриса живет в гражданском браке с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 12 лет, и пока не собирается официально оформлять отношения. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о межнациональных браках, тему которых подняла актриса Александра Никифорова.

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