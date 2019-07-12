Яна Поплавская осудила современную моду на венчание

Звезда советского фильма «Про красную шапочку» Яна Поплавская раскритиковала современную моду на венчание, пишет Teleprogramma.pro.

В своей авторской колонке актриса выступила против бездумного желания молодых невесток, которые «отправляются в храм чуть ли не с порога ЗАГСа», чтобы лишний раз покрасоваться.

@the_yana_poplavskaya

« Очень часто молодые женщины буквально мозг проедают мужчине своим бесконечным „Мы должны повенчаться“ <…> Ей хочется еще раз надеть красивое белое платье, хочется быть в центре внимания, хочется собрать родственников, хочется выпить и закусить после обряда» , — отмечает Поплавская.

Автор заявила, что благодарна Богу за то, что в свое время не обвенчалась с бывшим мужем Сергеем Гинзбургом, с которым развелась после 25 лет в браке. По ее словам, заключенный на небесах союз заключается раз и навсегда.

« Я бы мучилась, может быть, начала терять себя, но не нарушила бы слово, которое дала перед Богом! » — заявила Поплавская.

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Сейчас 52-летняя актриса живет в гражданском браке с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 12 лет, и пока не собирается официально оформлять отношения.

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