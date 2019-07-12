Звезда «Султан моего сердца» рассказала о межнациональных браках

Звезда сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова, которая сыграла учительницу детей Махмуда II, рассказала в Instagram, как она относится к межнациональным бракам.

«Дорогие дамы, вот вы меня частенько спрашиваете, что я думаю о межнациональных браках, а я всегда отвечаю: „Главное — чтобы человек был хороший“. Но на самом деле вопрос, конечно, сложный…» — написала актриса в посте.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Артистка порассуждала про разные культурные коды, но сделала вывод, что если есть любовь, то все становится неважно. В конце Александра спросила, как фолловеры относятся к межнациональным бракам.

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Поклонники поделились своими мыслями на этот счет и опытом:

«Я замужем за азербайджанцем и счастлива. Как говорят, нет плохой нации, есть плохие люди»;

«Я замужем за египтянином, в браке девять лет, но знакомы десять лет, двое детишек. Мы счастливы»;

«Если любишь человека, все остальное вторично. Все дело в том на сколько сильны чувства», — оставили комментарии юзеры.

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