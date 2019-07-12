Подлодку с наркотиками поймали двумя патрульными катерами в Тихом океане

Американская береговая охрана опубликовала кадры захватывающей погони за подлодкой с наркотиками. Она проходила в международных водах Тихого океана. Патрульные катера с двух сторон окружили судно. Такие используют преступные картели для перевозки контрабанды.

Во время преследования пограничникам удалось высадиться на лодку. Прямо на ходу они заставили преступников сдаться. Позже в трюме судна было обнаружено семь тонн кокаина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об улове петербургской полиции. 400 килограммов кокаина на сумму около пяти миллиардов рублей правоохранители Северной столицы обнаружили в рыбных консервах.