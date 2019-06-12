Полиция Петербурга ищет контрабандистов, перевозивших кокаин в рыбных консервах

, 1:52 Эфирная новость 31

«Улов» правоохранителей Северной столицы составил 400 килограммов кокаина на сумму около пяти миллиардов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

В Петербурге ищут контрабандистов, имеющих отношение к запретному грузу из Эквадора. А это четыре центнера кокаина! Наркотик в объемах, которые даже вообразить сложно.

Вот так просто, в одном контейнере, пропахшем рыбой. Прямоугольные свертки оперативники нашли в одном из прибывших в Северную столицу кораблей в контейнерах с рыбными консервами. Среди даров моря — 400 килограммов кокаина из Южной Америки. Улов оперативников оказался в сотни, а то и тысячи раз больше стоимости партии ввезенных в Петербург продуктов. Два с половиной миллиона доз — на почти пять миллиардов рублей.

Подробности в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал как стихийное бедствие в Нидерландах помогло полицейским обнаружить подпольную нарколабораторию по очистке кокаина.

Читайте также

+15° Днём +15°
Ночью +9°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

2:39
Google посвятил дудл Дню России. Чем мы можем гордиться в этот день?
2:30
Видео: Массовое ДТП в Москве — есть жертвы
1:52
Полиция Петербурга ищет контрабандистов, перевозивших кокаин в рыбных консервах
1:34
Линдеманн из Rammstein сломал челюсть поклоннику, защищая честь женщины
1:17
МВД хочет заставить водителей сдавать экспресс-анализ слюны
0:54
«Счастье!» фото Овечкина с маленьким сыном растрогало поклонников
0:34
Мантуров доложил Владимиру Путину о СПИКах — видео
0:15
Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»
23:52
Сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0
23:47
Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца
23:32
Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным
23:15
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
22:55
В аэропорту «Пулково» нашли, спрятали и снова потеряли кошелек с 300 тысячами
22:49
Глава Челябинской области предложил Федору Конюхову стать послом региона в мире
22:31
Путин рассмотрит просьбу министра МВД об увольнении генералов после дела Голунова
22:16
В Петербурге предлагают объявить иностранных гидов вне закона — видео
21:57
«Без наколенников нельзя»: Поклонники Пугачевой дают советы ее детям
21:43
Прохожие нашли отрезанную голову в пруду в Москве
21:34
Журналист Меduzа Иван Голунов отпущен из полиции
21:29
Главное — процесс: Юля Михалкова показала фанатам разные позы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама