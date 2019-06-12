Полиция Петербурга ищет контрабандистов, перевозивших кокаин в рыбных консервах

В Петербурге ищут контрабандистов, имеющих отношение к запретному грузу из Эквадора. А это четыре центнера кокаина! Наркотик в объемах, которые даже вообразить сложно.

Вот так просто, в одном контейнере, пропахшем рыбой. Прямоугольные свертки оперативники нашли в одном из прибывших в Северную столицу кораблей в контейнерах с рыбными консервами. Среди даров моря — 400 килограммов кокаина из Южной Америки. Улов оперативников оказался в сотни, а то и тысячи раз больше стоимости партии ввезенных в Петербург продуктов. Два с половиной миллиона доз — на почти пять миллиардов рублей.

Подробности в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал как стихийное бедствие в Нидерландах помогло полицейским обнаружить подпольную нарколабораторию по очистке кокаина.