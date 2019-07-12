Алибасов предъявил свои таблетки после скандала на телешоу — видео

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Продюсер группы «На-На» ответил на «разоблачение» в телеэфире, где была обнародована переписка его помощника с лечащим врачом, из которой следовало, что отравление «Кротом» — инсценировка.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Бари Алибасова 89

Бари Алибасов после скандального разоблачения на телешоу предъявил публике внушительный ворох лекарств, которые пьет ежедневно, лечась от отравления. На видео, опубликованном в аккаунте продюсера в Instagram, показана кухня, где стоит коробка с упаковками таблеток и висит расписание, что когда принимать.

«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я „глотаю“ ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды», — написал Алибасов.

Однако пользователей соцсетей короткий ролик не убедил.

«Вранье».

«Эти таблетки не от ожогов четвертой степени».

«Такой же состав пьют после пьянки без закуски».

«Если бы он реально отравился, первым делом занимался здоровьем, а не ходил бы на телевидение с пеной у рта доказывать свою правоту».

«Это обычные таблетки для желудка, например, при гастрите или энтероколите. Сама принимаю периодически. И собачкам даже давать приходится. Ничего страшного…», — пишут комментаторы.

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Но верные поклонники артисту верят и желают ему скорейшего выздоровления:

«Не слушайте никого, а побыстрее выздоравливайте!»

«Не реагируйте! Добьют! Потом все будут жалеть!»

«Нам ваше здоровье важнее сплетен, берегите себя»

«А если завтра „экскурсию“ по пищеводу захотят?»

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в эфире Первого канала была обнародована переписка помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря и лечащего врача продюсера, из которой можно было заключить, что отравление продюсера «Кротом» было всего лишь инсценировкой, а истиной причиной госпитализации стало злоупотребление алкоголем.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 89
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