«Предлог надо придумать»: детали инсценировки отравления Бари Алибасова

Переписка помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря и лечащего врача продюсера, судя по которой можно предположить, что отравление «Кротом» было всего лишь инсценировкой, была обнародована в эфире шоу на Первом канале.
Согласно скриншоту беседы, истинной причиной для госпитализации Бари Алибасова стали проблемы с алкоголем.
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Ведущий программы Дмитрий Шепелев выразил предположение, что «отравление» основателя групп «Интеграл» и «На-На» на самом деле заранее спланированная пиар-акция и предложил продюсеру пройти проверку на полиграфе прямо в студии.
Разоблаченный Бари Алибасов довольно резко отреагировал на ситуацию.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алибасов ответил на слухи о своем завещании.