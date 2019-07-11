«Предлог надо придумать»: детали инсценировки отравления Бари Алибасова

, 18:40 158

В эфире шоу на Первом канале обнародовали переписку помощника продюсера и его лечащего врача.

Фото : Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 88

Переписка помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря и лечащего врача продюсера, судя по которой можно предположить, что отравление «Кротом» было всего лишь инсценировкой, была обнародована в эфире шоу на Первом канале.

Согласно скриншоту беседы, истинной причиной для госпитализации Бари Алибасова стали проблемы с алкоголем.

«Думаю, предлог для госпитализации надо придумать не „алко“, а желудок или печень. Офис и кота я беру на себя», — говорится в скриншоте сообщения Сергея Моцаря.

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Ведущий программы Дмитрий Шепелев выразил предположение, что «отравление» основателя групп «Интеграл» и «На-На» на самом деле заранее спланированная пиар-акция и предложил продюсеру пройти проверку на полиграфе прямо в студии.

Разоблаченный Бари Алибасов довольно резко отреагировал на ситуацию.

«Детектор лжи — это чушь собачья. Это все равно что поверить в кубики, которые говорят, правда или нет», — цитирует продюсера Nation News.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алибасов ответил на слухи о своем завещании.

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