Дмитрий Тарасов не может самостоятельно передвигаться из-за проведенной недавно операции. Футболист носит гипс и ездит в инвалидном кресле. Фотографию недееспособного спортсмена опубликовала в Instagram его жена — модель Анастасия Костенко.
Публикация, где Тарасов сидит в инвалидной коляске в окружении семейства вызвала неоднозначную реакцию.
Фанаты экс-полузащитника «Локомотива» всерьез обеспокоились состоянием кумира и пожелали скорейшего выздоровления. Однако некоторые подписчики припомнили Тарасову, что около недели назад, 4 июля, футболист без всяких дополнительных средств передвижения тусовался на свадьбе друга-рэпера.
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«Он на свадьбе танцевал и прыгал тоже в коляске?!»
«Тарасов — хрустальный футболист»;
«А зачем и костыли, и коляска?!»
«Такое ощущение, что вы занимаетесь показухой!» — утверждают фолловеры.
Недоверие фанатов к состоянию Тарасова усугубляет недавний скандал между футболистом и руководством ФК «Локомотив». Клуб не собирается оплачивать счет за дорогостоящее хирургическое вмешательство, на которое футболист пошел в Испании. Об этом сообщают Дни.ру. Врачебный штаб команды уверен — Тарасов вообще не нуждался в операции. Травму спортсмена можно было вылечить с помощью терапии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор «Локомотива» грозился подать в суд на Дмитрия Тарасова из-за ненужной операции.