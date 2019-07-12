Дмитрий Тарасов не может самостоятельно передвигаться из-за проведенной недавно операции. Футболист носит гипс и ездит в инвалидном кресле. Фотографию недееспособного спортсмена опубликовала в Instagram его жена — модель Анастасия Костенко.

Публикация, где Тарасов сидит в инвалидной коляске в окружении семейства вызвала неоднозначную реакцию.

Instagram @kostenko.94