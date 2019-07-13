Жена Малинина раскрыла секрет молодости в 60 лет

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Поклонники не перестают восхищаться молодостью Эммы Валентиновны.

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Фото, видео : Instagram @doktoremmamalinina

Жена Александра Малинина Эмма восхищает поклонников своей молодостью и красотой. В свои 57 лет она выглядит очень свежо и привлекательно. Фанаты часто спрашивают ее, как в таком возрасте оставаться в прекрасной форме. Супруга певца недавно решила поделиться с фолловерами в Instagram своими лайфхаками.

«Выглядеть молодо и быть здоровым в 60 — это не подарок, а ежедневная системная работа над собой», — написала Эмма Валентиновна.

Малинина рассказала, что в основе красоты и здоровья лежат следующие принципы: профилактика и ранняя диагностика заболеваний, правильное питание, обязательная физическая нагрузка, умение хорошо работать и отдыхать и очищение организма.

Instagram @doktoremmamalinina

Поклонники поблагодарили Эмму за ценные советы и в очередной раз восхитились ее красотой:

«Благодарю за пост, Эмма, очень полезная информация»;

«Восхищаюсь вами! Вы пример для меня и моей дочери! Долгих лет жизни и процветания»;

«Шикарная женщина! Пример для подражания», — оставили комментарии юзеры.

Некоторые фолловеры обратили внимание на модную обувь Эммы Валентиновны:

«Тапочки супер! Про вас молчу… из скромности», — написал подписчик.

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