Жена Малинина раскрыла секрет молодости в 60 лет

Жена Александра Малинина Эмма восхищает поклонников своей молодостью и красотой. В свои 57 лет она выглядит очень свежо и привлекательно. Фанаты часто спрашивают ее, как в таком возрасте оставаться в прекрасной форме. Супруга певца недавно решила поделиться с фолловерами в Instagram своими лайфхаками.
«Выглядеть молодо и быть здоровым в 60 — это не подарок, а ежедневная системная работа над собой», — написала Эмма Валентиновна.
Малинина рассказала, что в основе красоты и здоровья лежат следующие принципы: профилактика и ранняя диагностика заболеваний, правильное питание, обязательная физическая нагрузка, умение хорошо работать и отдыхать и очищение организма.
Поклонники поблагодарили Эмму за ценные советы и в очередной раз восхитились ее красотой:
«Благодарю за пост, Эмма, очень полезная информация»;
«Восхищаюсь вами! Вы пример для меня и моей дочери! Долгих лет жизни и процветания»;
«Шикарная женщина! Пример для подражания», — оставили комментарии юзеры.
Некоторые фолловеры обратили внимание на модную обувь Эммы Валентиновны:
«Тапочки супер! Про вас молчу… из скромности», — написал подписчик.
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