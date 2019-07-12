«Русалка!» Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой в купальнике

, 16:29 Фото 29

Артистка отдыхает сейчас во Франции.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Актриса театра и кино Ирина Пегова наслаждается сейчас отдыхом во Франции, откуда делится с подписчиками солнечными фотографиями. Недавно Ирина опубликовала фото, где она в купальнике позирует на галечном пляже.

«Люблю гальку! И искать среди них красивые камушки», — подписала снимок актриса.

Instagram @pegovairina

Поклонники поддержали артистку и поделились, что тоже питают слабость к гальке. Но большинство обратили внимание на купальник и шикарную фигуру Пеговой и оставили ей множество комплиментов:

«Ирина, красивый купальник! На красивой фигуре! Хорошего отдыха!»

«Вы привлекательны в любом одеянии, а особенно в купальнике»;

«Русалка!»

«Купальник супер! Вам так идет! Отличного отдыха! Спасибо за ежедневную улыбку!» — оставили восторженные комментарии фолловеры.

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