«Горячая красотка»: Купальник «русской Кардашьян» обнажил ее пышные формы

Модель Анастасия Квитко, заслужившая славу «Русской Кардашьян», благодаря пропорциям своего тела, продолжает радовать публику своими соблазнительными фотографиями. Пышные формы принесли теледиве несколько миллионов подписчиков в Instagram, которые без ума от ее фигуры. И увидев новый снимок Квитко в соцсети, они снова не смогли устоять перед ее красотой.

instagram@anastasiya_kvitko

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На этот раз блогер провела съемку на пляже в бикини, которое еле-еле прикрывает ее пышные формы. Грудь модели буквально вываливается из топа, а трусы идеально подчеркивают большие бедра теледивы. Чтобы сразить своих фанатов наповал, звезда соцсетей сделала фото со всех ракурсов, на которых можно рассмотреть фигуру «русской Кардашьян» во всей красе.

По традиции подписчики оставили под постом множество комплиментов своей любимице.

«Горячая красотка!»

«Ух, как жарко!»

«Шикарная женщина».

«Сексуальная малышка», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко показалась в платье с глубоким декольте.