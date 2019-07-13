Гороскоп на 13 июля: Водолей, пора паковать чемоданы!

«За что он так со мной?!» Бузова раскрыла подробности развода с Тарасовым — фото Водолей, пора отдохнуть! Телец, в выходные вас посетят любовь, гармония и единение. Проведите больше времени со своей семьей. Весы, вы снова танцевали со своими демонами? В эти выходные постарайтесь избавиться от того, что мешает вашей любви.



Овен — гороскоп на сегодня, 13 июля

Это не вы лично, Овен, идете против них. Вы двое против проблемы. Думайте и работайте как команда, Овен. Если фундамент, который вы заложили, прочен, вы найдете способ пережить этот шторм.

Но не забудьте сначала разрешить конфликт в своей голове. О чем нужно помнить при движении вперед: любовь - это не поле битвы.

Космический совет: в любви против проблем идут вдвоем.

Телец — гороскоп на сегодня, 13 июля

В эти выходные, Телец: любовь, гармония и единение. Проведите больше времени с семьи. Проводите больше времени в компании тех, кто заставляет вас чувствовать себя как дома.

Для некоторых из вас это может стать временем позитивных перемен на внутреннем фронте. PS: пусть ваш дом превратится в гавань хорошего настроения.

Космический совет: ожидайте позитивных изменений на внутреннем фронте.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 13 июля

Ах, этот классический разрыв общения! Почему вы уклоняетесь от того, чтобы делиться своей историей, Близнецы?

Ежедневное напоминание: вы важны и ваши чувства тоже. Если у вас нет ясности в том, как это изложить, отойдите назад. Отступление в ваше пространство тишины поможет вам найти ответы, которые вам нужны прямо сейчас.

Космический совет: не бойтесь рассказать кому-то свою историю.

Рак — гороскоп на сегодня, 13 июля

Вы знаете, что сексуально? Суетиться и оставаться сосредоточенным. Встряхнитесь, Рак! Откажитесь сдвинуться с места, пока ваша миссия не будет выполнена.

Успех, которого вы заслуживаете, со временем придет к вам. Удивительно, сколько вы сдвинете к концу года. Но сейчас вас просят быть терпеливее.

Космический совет: не суетитесь и будьте сосредоточенными.

Лев — гороскоп на сегодня, 13 июля

Желание исполняется, Лев. Вселенная хочет испытать космический союз с вашим божественным другом - человеком, который питает вашу душу и держит зеркало, чтобы вы могли видеть свет внутри вас.

Одинокие львы, будьте готовы встретить кого-то с серьезными намерениями. Купидон полностью готов к выстрелу!

Космический совет: приготовьтесь встретить любовь и гармонию.

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Дева — гороскоп на сегодня, 13 июля

Полнолуние - это время «полноты». Если вы просыпаетесь, чувствуя себя разбитым, знайте, что все впорятке. Вы просто синхронизируетесь с матерью Луной.

Слова мудрецов: позвольте себе полностью ощутить свои эмоции. Это секрет освобождения того, что больше не служит вам. В сфере любви и отношений может быть временное разделение. Будьте терпеливы, Дева. Если любовь, которую вы разделяете, реальна, она найдет к вам путь?.

Космический совет: позвольте себе полностью ощутить свои эмоции..

Весы — гороскоп на сегодня, 13 июля

Вы снова танцевали со своими демонами? То, что Вселенная хочет, чтобы вы запомнили: вы находитесь в процессе массивного вознесения. Научитесь использовать силу проявления для создания прекрасной реальности для себя.

Ваш разум - самый мощный инструмент в вашем распоряжении. Слова, которые вы используете в разговоре как с самим собой, так и с другими, так же важны. Будь добрыми и нежными.

Космический совет: научитесь использовать силу проявления для создания прекрасной реальности для себя.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 13 июля

Превратите свои раны в мудрость, Скорпион. Кто сказал, что вы должны пробиться к лучшему завтра одному?

Учитывая величину вашей травмы, лучше всего работать с целителем или терапевтом - человеком, который может направить вас в правильном направлении и оставить место для вас, чтобы освободить раны. Есть ли в вашей жизни человек, который часто играет в «курицу-наседку»? Позвоните ему.

Космический совет: работайте с целителем или терапевтом, чтобы освободить старые раны.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 13 июля

Когда вы найдете незнакомцев, рассказывающих вам свои истории, знайте, что вы не сходите с ума. Вы просто открываете каналы исцеления для себя и мира. Встречайте людей такими, какие они есть, Стрелец. Ваша свободная от суждений зона вдохновит их снять маски и стать самой аутентичной версией себя.

Для некоторых из вас этот переход может привести к постоянным изменениям в вашей карьере и жизненном пути. Вы думали о служении миру по-своему? Это ваш шанс подумать о том, чтобы получить сертификат терапевта, тренера или духовного советника.

Космический совет: встречайте людей такими, какие они есть.

Козерог — гороскоп на сегодня, 13 июля

Как выглядит следующий этап ваших отношений? Спросите и получите ответ. Вселенная хочет, чтобы вы испытали блаженное существование, о котором вы желали. Было ли расстояние между вами и вашим возлюбленным? Глава, которую вы собираетесь начать писать, обещает приверженность, единение и более глубокий уровень близости. Если вы чувствуете вдохновение, чтобы приблизиться к ним, сейчас самое время. Космический совет: будьте ближе к своему любимому человеку.

Водолей — гороскоп на сегодня, 13 июля

Пора на отдых, Водолей! Ваша мантра: живите жизнью по-королевски!

К слову, встреча друг с другом в чужой обстановке не только возродит страсть, но и поможет вам увидеть друг друга в совершенно новом свете.

Космический совет: окунитесь в ваши чувства с головой!

Рыбы — гороскоп сегодня, 13 июля

Тренд этих выходных: гармония отношений. Но вы должны быть готовы приложить все усилия, чтобы добраться туда. Помните, что все может быть выяснено, когда вы находитесь с правильным человеком.

Не уклоняйтесь от разговора. Вас просят пересмотреть правила взаимоотношений.

Космический совет: все можно выяснить, когда вы находитесь с правильным человеком.

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