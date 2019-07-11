«Вот это персики!»: «Русская Кардашьян» показалась в платье с глубоким декольте

Модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», опубликовала в Instagram снимок в новом образе. На этот раз 24-летняя дива показалась в вечернем серебристом платье с максимально глубоким декольте.
«Вот это персики!» — не сдержался один из пользователей.
«Богиня!» — добавил другой.
«Ну какая же все-таки красивая!» — написал юзер.
«Бомбическая!» — прокомментировал еще один поклонник.
«Идеальное платье и идеальная ты», — отметил подписчик.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах, чем привела подписчиков микроблога в восторг.