«Вот это персики!»: «Русская Кардашьян» показалась в платье с глубоким декольте

, 11:46 Фото 453

24-летняя Анастасия Квитко вновь раззадорила поклонников, оголив свои пышные формы.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», опубликовала в Instagram снимок в новом образе. На этот раз 24-летняя дива показалась в вечернем серебристом платье с максимально глубоким декольте.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Вот это персики!» — не сдержался один из пользователей.

«Богиня!» — добавил другой.

«Ну какая же все-таки красивая!» — написал юзер.

«Бомбическая!» — прокомментировал еще один поклонник.

«Идеальное платье и идеальная ты», — отметил подписчик.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные формы в мини-шортах, чем привела подписчиков микроблога в восторг. 

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