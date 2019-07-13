В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Полицейского избили и похитили его табельное оружие во время потасовки у одного из ночных клубов Уфы. Инцидент произошел в два часа ночи в субботу, 13 июля в Уфе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

« Около одного из развлекательных заведений в Советском районе Уфы произошла драка между посетителями. Находившийся неподалеку патруль полиции принял меры для пресечения правонарушения. Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения и завладели его табельным оружием », — говорится в сообщении.

В результате драки полицейский был доставлен в больницу. Злоумышленники, скрывшиеся с места происшествия на автомобиле, были объявлены в розыск. Вскоре личность нападавших была установлена. Мужчин задержали, оружие было изъято.

« В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. По предварительным данным, им оказался 31-летний житель города Октябрьский, ранее судимый за совершение разбоя и нападения на сотрудника полиции. Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец. Похищенное оружие изъято », — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хищение либо вымогательство оружия». Расследование продолжается.

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