Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом

, 20:58 Фото 593

Грузинская звезда удивилась тому, как быстро фанаты сделали вывод относительно отношений знаменитостей.

Фото : Instagram @ninosha13

Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей. Теледива уже не раз появлялась на публике в компании режиссера Константина Богомолова, а Виторгана заметили на театральной постановке в обществе грузинской актрисы Нино Нинидзе. Увидев знаменитостей вместе, фанаты предположили, что их связывает нечто больше, чем просто дружба.

telegram @«Только никому»

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Чтобы узнать, правдивы ли домыслы о любовной связи бывшего супруга Собчак и грузинской артистки, Teleprogramma.pro взяла интервью у Нинидзе.

Как выяснилось в процессе беседы, звезда сейчас переживает бракоразводный процесс со своим мужем и не хочет обсуждать вопросы личной жизни. Она совершенно не понимает, как публика смогла сделать такой смелый вывод о романе знаменитостей, основываясь только на одном фото.

«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь и мне не до этого», — поделилась грузинская теледива.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему поклонники решили, что Виторган завязал роман с Нинидзе.

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