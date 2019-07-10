Фото: Максим Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе?

Оба артиста не так давно пережили тяжелые расставания. Нино Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым. У пары есть общий ребенок — трехлетний сын Александр. 39-летний Кирилл рассказал в своем Instagram, что после развода у него появились панические атаки. Он утверждает, что не хочет новых отношений. Подобных заявлений из уст его экс-супруги Нино не было.

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Максим Виторган стал участником скандального бракоразводного процесса с телеведущей Ксенией Собчак. Актер даже избил нового возлюбленного Ксении — известного режиссера Константина Богомолова.

Помимо недавних разводов новоявленную парочку объединяет то, что оба они — дети звездных родителей. Папа Максима — народный артист РФ Эммануил Виторган. А мама Нино — народная артистка Грузии Ия Нинидзе.

Максим Виторган и Нино Нинидзе пока никак не прокомментировали слухи о романе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре.