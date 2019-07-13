Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 12 июля, подписал указ об отставке правительства города. Соответствующая информация появилась на сайте местной администрации в субботу, 13 июля.

Согласно документу, правительство продолжит осуществлять свои полномочия до формирования нового состава, что Развожаев планирует сделать в течение месяца.

Отставка действующего кабинета министров — техническая, так как согласно региональному закону «О правительстве Севастополя», она автоматически следует после решения президента РФ об отрешении губернатора города на следующий день.

Владимир Путин провел перестановки в руководстве Севастополя. Президент 11 июля принял отставку по собственному желанию губернатора Дмитрия Овсянникова и назначил временно исполняющим обязанности Михаила Развожаева.

Как сообщал 5-tv.ru, последние семь месяцев Развожаев руководил исполкомом Общероссийского народного фронта.