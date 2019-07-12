Севастополь возглавил Михаил Развожаев

, 5:36 Эфирная новость 11

Последние семья месяцев Развожаев руководил исполкомом Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Почуев

Владимир Путин провел перестановки в руководстве Севастополя. Президент в четверг, 11 июля, принял отставку по собственному желанию губернатора Дмитрия Овсянникова и назначил временно исполняющим обязанности Михаила Развожаева. Который заявил, что воспринимает это как высокое доверие президента.

Последние семь месяцев Развожаев руководил исполкомом Общероссийского народного фронта (ОНФ). А до этого у него, был, правда недолгий, опыт врио. Хакасией Развожаев управлял полтора месяца между двумя турами непростых выборов в прошлом году.

И в Севастополе ему сразу с головой придется окунуться в избирательную кампанию - в черноморском городе Федерального значения 8 сентября обновится законодательное собрание.

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