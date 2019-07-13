Драка возле бара SKAZKA в Уфе, где избили полицейского попала на видео

Потасовку молодых людей возле бара SKAZKA в Уфе сняли камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что ссора началась на улице, довольно многочисленная группа молодых людей сначала бурно выясняют отношения, а потом начинают в качестве аргументов применять кулаки.

Потом драка переместилась в помещение бара. Здесь в ход пошли уже и ноги. Одного человека сначала мощным ударом отправляют на пол, а потом пинают упавшего мужчину в гражданской одежде.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, полицейский патруль прибыл по вызову в ночное заведение Уфы в ночь с пятницы на субботу 13 июля. распоясавшиеся молодчики набросились на правоохранителей. В результате один из сотрудников полиции был избит, у него также похитили табельное оружие. Вскоре личность нападавших была установлена. Мужчин задержали, оружие было изъято.