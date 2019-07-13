Международный военно-морской салон открылся в Петербурге для посетителей

Девятый Международный военно-морской салон (MBMC-2019) открыл свои двери для жителей и гостей Петербурга в субботу, 13 июля. В смотре задействованы 30 кораблей Военно-морского флота России.
Кроме того, посетить салон в городе на Неве приехали иностранные делегации из 33 стран. Всего в его работе принимают участие 353 российские и зарубежные компании.
Для обычных посетителей MBMC предоставляет редчайший шанс — свободно посетить боевые корабли. Среди российских здесь представлены, в том числе первый
Кроме того, можно подняться на борт
MBMC традиционно проходит территории выставочного комплекса «Ленэкспо» и причального комплекса «Морской вокзал», и продолжит свою работу в воскресенье, 14 июля.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, какие военные корабли можно посмотреть на MBMC-2019.