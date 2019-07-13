Международный военно-морской салон открылся в Петербурге для посетителей

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Подняться на боевой корабль сможет любой желающий.

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Фото, видео : Пятый канал, navalshow.ru

Девятый Международный военно-морской салон (MBMC-2019) открыл свои двери для жителей и гостей Петербурга в субботу, 13 июля. В смотре задействованы 30 кораблей Военно-морского флота России.

Кроме того, посетить салон в городе на Неве приехали иностранные делегации из 33 стран. Всего в его работе принимают участие 353 российские и зарубежные компании.

Для обычных посетителей MBMC предоставляет редчайший шанс — свободно посетить боевые корабли. Среди российских здесь представлены, в том числе первый серийный сторожевой фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», десантный катер «Мичман Лермонтов», безэкипажный катер типа «Сканда», десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и другие.

Кроме того, можно подняться на борт парусников «Леди Л» и «Надежда», а также на 54-пушечный линейный корабль Петровской эпохи «Полтава».

MBMC традиционно проходит территории выставочного комплекса «Ленэкспо» и причального комплекса «Морской вокзал», и продолжит свою работу в воскресенье, 14 июля.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, какие военные корабли можно посмотреть на MBMC-2019.

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