Видео: Зеленский потребовал обустроить КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева до 20 декабря 2019 года завершить обустройство инфраструктуры на пункте въезда-выезда «Чонгар», что на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава обладминистрации заявил, что люди, которые ежедневно пересекают границу с Крымом «страдают от отсутсвия надлежащей инфраструктуры», а полностью завершить строительство мешают множественные риски — коррупция, малое финансирование и нарушение сроков подрядчиками. При этом он пообещал, что первый этам обустройства будет завершен к 15 ноября текущего года.

На что Зеленский потребовал второй этап — строительство сервисцентров, автовокзалов и центров административных услуг завершить до 20 декабря 2019 года.

«Давайте в 20 числах декабря — этого будет достаточно. Если нет — новый глава облгосадминистрации останется в прошлом. Это — честно», — заявил на выездном совещании Зеленский.

Пользователи сети идею поддержали и даже пошутили:

«Все правильно… Граница между Россией с Украиной должна быть обустроена…»

Собственно, противостоять отдыху своих граждан в Крыму, не смотря на позицию украинских властей по этому вопросу, похоже не получется от слова совсем. Как сообщал ранее 5-tv.ru, российский пограничники в начале лета 2019 года заявили уже о двукратном увеличении турпотока из Незалежной на полуостров.