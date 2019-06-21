В Крыму зафиксировали увеличение турпотока из Украины

В Крыму выразили уверенность, что 2019 год станет рекордным по числу украинских туристов, отдыхающих на полуострове в летний период.

Как пишет URA.RU, российские пограничники зафиксировали почти двукратное увеличение числа прибывающих на крымские курорты через северные пропускные пункты.

В погрануправлении сообщили, что каждые сутки границу пересекают около 11 тысяч человек и 1,5 тысячи автомобилей. В ведомстве добавили, что тенденция к росту турпотока сохранится в летний период.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что украинцы не собираются отказываться от отдыха в Крыму несмотря на агрессивную риторику киевских властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об американских общественниках, которых покорил российский Крым.