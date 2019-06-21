В Крыму зафиксировали увеличение турпотока из Украины

, 18:36 65

Российские пограничники сообщили о двукратном росте числа желающих отдохнуть на полуострове.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

В Крыму выразили уверенность, что 2019 год станет рекордным по числу украинских туристов, отдыхающих на полуострове в летний период.

Как пишет URA.RU, российские пограничники зафиксировали почти двукратное увеличение числа прибывающих на крымские курорты через северные пропускные пункты.

В погрануправлении сообщили, что каждые сутки границу пересекают около 11 тысяч человек и 1,5 тысячи автомобилей. В ведомстве добавили, что тенденция к росту турпотока сохранится в летний период.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что украинцы не собираются отказываться от отдыха в Крыму несмотря на агрессивную риторику киевских властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об американских общественниках, которых покорил российский Крым. 

Читайте также

+26° Днём +28°
Ночью +17°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Последние новости

19:59
Звезда MTV Михаил Рольник не может самостоятельно дышать
19:50
Apple отзывает MacBook Pro 2015/17 годов из-за опасности возгорания батареи
19:43
Звезда Versus Саша Скул борется с онкологическим заболеванием
19:35
Видео: На петербургской кольцевой произошла серьезная авария
19:27
Пользователи набросились на жену Прилучного за неудачное видео в купальнике
19:20
Продукты с ГМО могут начать регистрировать в России
19:12
«Виновата соседка»: Мать избитых детей рассказала свою версию — видео
19:06
Валерия трогательно поздравила с днем рождения старшую дочь
18:58
Один человек погиб в ходе столкновений на улицах Тбилиси
18:43
Фанаты неоднозначно приняли анонс клипа Киркорова на песню «Стеснение пропало»
18:36
В Крыму зафиксировали увеличение турпотока из Украины
18:29
Экс-ведущая «Орла и решки» Гамаюн стала мамой
18:20
«Лишь слова»: эксперт о плане Зеленского по превращению Украины в богатую страну
18:11
Горько! В семье Аллы Пугачевой отшумела еще одна свадьба
18:05
В Роскачестве назвали лучшие сервисы по доставке еды
17:57
«Великолепный принц!» — британцы поздравляют Уильяма и прочат его в короли
17:49
NBC опубликовал кадры со сбитым дроном американской армии
17:38
«Россия наш враг»: Президент Грузии «подогрела» настроения протестующих
17:30
Видео: Дзюба нецензурно выругался на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
17:18
Неизданной песне Фредди Меркьюри — быть: на YouTube появилась песня «Time Waits For No One»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама