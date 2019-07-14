Россельхознадзор обнаружил утаивание вспышек опасных заболеваний у животных в РФ

Россельхознадзор заявил об обнаружении фактов утаивания информации о вспышках опасных заболеваний у сельскохозяйственного скота в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Случаи были зафиксированы в 2018–2019 годах, сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 14 июля.

По данным ведомства, несмотря на потенциальную угрозу для населения, которую несут зараженные животные, в некоторых регионах продавали продукцию из мяса и молока инфицированных особей. В частности, в южных районах РФ местные ведомства по ветеринарии не принимали своевременных мер при вспышках африканской чумы свиней (АЧС) и не реагировали на факт заражения животных бруцеллезом и лейкозом.

В Россельхозе отметили, что ситуация в Волгоградской области по выявлению и фиксированию заболеваний свиней является недопустимой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российских магазинах не обнаружили ни одного безопасного шашлыка