В российских магазинах не обнаружили ни одного безопасного шашлыка

Неутешительные выводы сделали специалисты Росконтроля после проверки продающегося в магазинах свиного шашлыка. Полуфабрикаты оказались опасны для здоровья.

Участие в исследованиях приняла продукция семи торговых марок — «Останкино», «Мираторг», «Окраина», «Мяснов», «Глобус», «Ашан» и «О’кей». Результаты проверок показали, что ни один из образцов к употреблению не рекомендован.

В большинстве образцов были выявлены различные микроорганизмы, а в шашлыке «Окраины» и вовсе обнаружен возбудитель листериоза. Также в образцах присутствует кишечная палочка и даже следы экскрементов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что специалисты Роскачества нашли в чае кишечную палочку и плесень.