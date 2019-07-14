Видео: В Азербайджане 19 человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева

В воскресенье, 14 июля, в Азербайджане 19 человек пострадали в результате падения ветки многовекового дерева. Инцидент произошел в городе Шеки.

О происшествии сообщило азербайджанское Министерство здравоохранения. Известно, что чинаре, от которой отломилась ветка, порядка 500 лет — дерево было посажено в 1530 году. Оно находится на территории Дворца шекинских ханов — постройка XVIII века имеет историческое значение мирового масштаба.

Şəki xan sarayından ilk görüntülər pic.twitter.com/hZhrnpAZhL — böyle buyurdu Elgiz⤵ (@1deqgozlegellem) 14 июля 2019 г.

Как рассказал руководитель пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, среди 19 пострадавших при падении ветки были туристы. Четыре человека получили серьезные травмы и были госпитализированы — сейчас их состояние оценивается как тяжелое. Остальным помощь оказана на месте.

Граждане РФ в российское посольство в связи с происшествием пока не обращались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские туристы не могут покинуть Сеул из-за проблем с миграционной службой.