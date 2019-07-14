Россияне застряли в аэропорту Сеула из-за проблем с миграционной службой — видео

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Некоторые туристы уже неделю живут в воздушной гавани. Паспорта у них изъяли. Власти Южной Кореи не обеспечивают россиян едой и питьем и далеко не всем позволяют вылететь из страны.

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Фото, видео : ВКонтакте @typical_chelyabinsk

Российские туристы застряли в аэропорту Сеула из-за возникших проблем с миграционной службой Южной Кореи. Жители Новосибирска, Орска, Ростова, Челябинска и других городов не прошли опрос. Сотрудников миграционного ведомства не устроили ответы россиян и им отказали во въездной визе.

По словам жительницы Челябинска Екатерины Спириной, у людей изъяли паспорта, и они вынуждены жить в воздушной гавани. Некоторые туристы пребывают в аэропорту уже неделю. Власти не предоставляют россиянам еду, туристы не могут выехать обратно на родину.

«У нас забрали паспорта, посадили в зал, еды не предоставляют, многие уже сидят тут по три дня, а некоторые и неделю! Авиакомпании не предоставляют помощи, люди должны покупать билеты за свой счет и то не всех отпускают, с посольством нет возможности связаться! Просим помощи», — бьет тревогу в соцсетях Екатерина Спирина.

ВКонтакте @typical_chelyabinsk

Несмотря на то, что многие туристы раскошелились на билет домой, их не выпускают из страны из-за того, что они якобы не согласовали с властями свой полет. Более того, люди не могут приобрести билеты по более низкой стоимости, так как они обязаны улететь обратно самолетом той авиакомпании, на которой прилетели в Южную Корею.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ДТП с автобусом в Абхазии погибла россиянка.

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