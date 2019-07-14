Среди пострадавших при падении ветки дерева в Азербайджане есть граждане РФ

Двое россиян пострадали при падении ветки 500-летней чинары в Азербайджане. Об этом стало известно в воскресенье, 14 июля. О том, что среди пострадавших имеются граждане РФ, сообщили азербайджанские власти.

В каком состоянии находятся российские граждане пока неизвестно.

Огромная ветка многовекового дерева, растущего на территории Дворца шекинских ханов, отломилась и упала на землю — в это время под деревом стояла большая группа людей. В результате инцидента пострадали 19 человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, четверо пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях, их состояние врачи оценивают как тяжелое.