Среди пострадавших при падении ветки дерева в Азербайджане есть граждане РФ

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Двое россиян получили травмы при падении ветки 500-летней чинары во Дворце шекинских ханов в городе Шеки.

Фото : РИА Новости / В. Калинин

Двое россиян пострадали при падении ветки 500-летней чинары в Азербайджане. Об этом стало известно в воскресенье, 14 июля. О том, что среди пострадавших имеются граждане РФ, сообщили азербайджанские власти.

В каком состоянии находятся российские граждане пока неизвестно.

Огромная ветка многовекового дерева, растущего на территории Дворца шекинских ханов, отломилась и упала на землю — в это время под деревом стояла большая группа людей. В результате инцидента пострадали 19 человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, четверо пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

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