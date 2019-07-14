Около тысячи человек собрались на незаконный митинг в центре Москвы

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Организаторы мероприятия не уведомляли столичные власти о своих намерениях.

Фото : ТАСС/ZEUS

Около тысячи человек принимают участие днем в воскресенье, 14 июля, в несанкционированном властями митинге в центре Москвы. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Организаторы акции не уведомляли городские власти о намерении собраться в центре города, что противоречит законодательству о митингах.

Однако в московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции им заранее напомнили о возможной юридической ответственности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по вопросу изменения закона о митингах должно быть взвешенным.

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