ЦИК Украины показала лицо кандидата в депутаты Рады Дарта Вейдера

, 18:57 Фото 134

Киевлянин Дарт Викторович Вейдер баллотируется в украинский парламент на досрочных выборах.

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Фото, видео : ТАСС/Джавахадзе Зураб

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала фотографию кандидата в депутаты Верховной рады Дарта Викторовича Вейдера.

riafan.ru

На досрочных выборах в украинский парламент он представляет политическую партию «Блок Дарта Вейдера» и является директором фирмы «Темная сторона силы».

Уроженец Киева родился 4 октября 1987, не был судим и на протяжении последних пяти лет проживает на Украине. О выдвижении кандидата Дарта Вейдера было объявлено 26 июня, киевлянин идет на выборы по одесскому одномандатному избирательному округу № 135.

Дарт Вейдер не первый раз пытается прорваться в большую политику на Украине. В 2015 году команда «темного рыцаря» в костюмах штурмовиков устроила акцию в Одессе перед выборами мэра. Тогда полиция задержала и участников «Имперского марша».

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