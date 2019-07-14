«Кругом голые попы»: Фанаты пристыдили Татьяну Котову за страсть к обнажению

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» Татьяны Котовой в пух и прах раскритиковали певицу за ее неудержимую страсть к оголению. Дело в том, что певица регулярно размещает в Instagram свои полуобнаженные снимки.
Вот и на этот раз она опубликовала фото с пляжа в пестром купальнике. Волосы девушки игриво растрепаны, плечи оголены, но самое главное, что бросается в глаза, это ее ягодицы, которые едва прикрывает ткань.
Артистка поспешила пояснить, что всегда «не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив».
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Но такой аргумент ее поклонников не успокоил.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал об одиннадцати признаниях и одной неправде Татьяны Котовой.