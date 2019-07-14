«Кругом голые попы»: Фанаты пристыдили Татьяну Котову за страсть к обнажению

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» Татьяны Котовой в пух и прах раскритиковали певицу за ее неудержимую страсть к оголению. Дело в том, что певица регулярно размещает в Instagram свои полуобнаженные снимки.

Вот и на этот раз она опубликовала фото с пляжа в пестром купальнике. Волосы девушки игриво растрепаны, плечи оголены, но самое главное, что бросается в глаза, это ее ягодицы, которые едва прикрывает ткань.

Артистка поспешила пояснить, что всегда «не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив».

« Мы же тут не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением! Всем тепла, любви и нескучного вечера », — написала она.

Instagram @kottova

Но такой аргумент ее поклонников не успокоил.

« Надоело. Куда ни глянь — голые попы. Я подписана на многих блогеров, которые пишут хорошие посты о питании, о материнстве, о бизнесе. Но когда появляются вот такие фотографии, задумываешься на что человек может пойти ради лайков и подписок », — написала возмущенная подписчица.

« Я тут задумалась, а можно ли делиться настроением, прикрыв попу, или все же это необходимо для полного погружение нас в ваше хорошее настроение », — иронизирует другая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одиннадцати признаниях и одной неправде Татьяны Котовой.