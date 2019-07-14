«Кругом голые попы»: Фанаты пристыдили Татьяну Котову за страсть к обнажению

, 22:33 Фото 668

Певица попыталась оправдаться, но это еще больше возмутило ее подписчиков в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @kottova

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» Татьяны Котовой в пух и прах раскритиковали певицу за ее неудержимую страсть к оголению. Дело в том, что певица регулярно размещает в Instagram свои полуобнаженные снимки.

Вот и на этот раз она опубликовала фото с пляжа в пестром купальнике. Волосы девушки игриво растрепаны, плечи оголены, но самое главное, что бросается в глаза, это ее ягодицы, которые едва прикрывает ткань.

Артистка поспешила пояснить, что всегда «не понимала, почему после откровенных, но красивых фоток бывает негатив».

«Мы же тут не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением! Всем тепла, любви и нескучного вечера», — написала она.

Instagram @kottova

Но такой аргумент ее поклонников не успокоил.

«Надоело. Куда ни глянь — голые попы. Я подписана на многих блогеров, которые пишут хорошие посты о питании, о материнстве, о бизнесе. Но когда появляются вот такие фотографии, задумываешься на что человек может пойти ради лайков и подписок», — написала возмущенная подписчица.

«Я тут задумалась, а можно ли делиться настроением, прикрыв попу, или все же это необходимо для полного погружение нас в ваше хорошее настроение», — иронизирует другая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одиннадцати признаниях и одной неправде Татьяны Котовой.

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