Звезда «Универа» Валентина Рубцова раскритиковала последний сезон «Черного зеркала»

Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова рассказала поклонникам о своих предпочтениях в кино. По словам актрисы, время, проведенное за просмотром фильма или сериала, — лучший отдых.
«Досмотрела „Игры престолов“, „Черное зеркало“, последний сезон — полное разочарование. Фильм „Паразиты“ — восторг! В процессе „Хорошая борьба“ и „Чернобыль“. „Убивая Еву“ — начинаю новый сезон! „Рассказ служанки“ — жду все серии», — написала Рубцова.
Подписчики артистки, в свою очередь, рассказали ей о своих любимых фильмах и сериалах, а также пошутили по поводу того, что Валентине Рубцовой пора пересмотреть «САШУТАНЮ» и «Универ».
«А почему ни слова об „Универе“ и „САШАТАНЕ“? Пора пересмотреть!» — написал один из них.
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