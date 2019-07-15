Звезда «Универа» Валентина Рубцова раскритиковала последний сезон «Черного зеркала»

Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова рассказала поклонникам о своих предпочтениях в кино. По словам актрисы, время, проведенное за просмотром фильма или сериала, — лучший отдых.

«Досмотрела „Игры престолов“, „Черное зеркало“, последний сезон — полное разочарование. Фильм „Паразиты“ — восторг! В процессе „Хорошая борьба“ и „Чернобыль“. „Убивая Еву“ — начинаю новый сезон! „Рассказ служанки“ — жду все серии», — написала Рубцова.

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