«Береги себя!» Звезда фильма «САШАТАНЯ» перепугала поклонников — фото

, 16:02 Фото 567

Валентина Рубцова показала, что с ней случилось после очередного перелета.

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Фото, видео : Instagram @yalav

Звезда фильма «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова перепугала поклонников своим внешним видом после перелета в Сочи. Актриса опубликовала в Instagram фотографии, на которых она лежит на массажном коврике. Как рассказала Рубцова, такие меры ей пришлось принять из-за того, что некоторое время назад она подняла очень тяжелые чемоданы в аэропорту.

Instagram @yalav

«Ничего страшного, подниму я этот 22-килограммовый чемодан и четырехкилограммовый рюкзак, думала я. Подняла. А, проснувшись утром в Сочи, моя спина ответила мне „взаимностью“», — написала артистка, добавив снимки.

«Береги себя!» — ответил ей в комментариях один из поклонников.

Также подписчики Валентины Рубцовой поделились с ней подобными историями, когда они себя не жалели, и понадеялись на скорейшее выздоровление актрисы.

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