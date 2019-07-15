Бахрейн намерен инвестировать в Крым 500 миллионов евро

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Бахрейнские бизнесмены заявляют о готовности начать финансирование уже в 2019 году.

Фото : ТАСС / Сергей Мальгавко

Бизнесмены из Бахрейна готовы инвестировать в Крым 500 миллионов евро. Об этом заявил Штефан Довина, представитель компании, которая ведет переговоры с регионом. Информацию также подтвердили в общественной организации «Деловая Россия».

Название компании ее владельцы попросили оставить в секрете из-за угрозы санкций, сообщают «Известия». Бизнесмены уже несколько раз приезжали в Россию, чтобы провести переговоры. Довина подчеркнул, что хотя у Бахрейна и имеются приоритетные направления в сотрудничестве с Крымом, он готов вложить средства в ту сферу, которую в Крыму сочтут наиболее нуждающейся в финансировании.

«Если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около 500 миллионов евро, а то и выше. Также рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах», — сообщил представитель бахрейнской компании.

По словам Штефана Довина, приступить к финансированию бизнесмены из Бахрейна готовы уже в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в высокогорных районах Крыма начался сезон цветения лаванды.

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