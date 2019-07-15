Бахрейн намерен инвестировать в Крым 500 миллионов евро

Бизнесмены из Бахрейна готовы инвестировать в Крым 500 миллионов евро. Об этом заявил Штефан Довина, представитель компании, которая ведет переговоры с регионом. Информацию также подтвердили в общественной организации «Деловая Россия».
Название компании ее владельцы попросили оставить в секрете из-за угрозы санкций, сообщают «Известия». Бизнесмены уже несколько раз приезжали в Россию, чтобы провести переговоры. Довина подчеркнул, что хотя у Бахрейна и имеются приоритетные направления в сотрудничестве с Крымом, он готов вложить средства в ту сферу, которую в Крыму сочтут наиболее нуждающейся в финансировании.
По словам Штефана Довина, приступить к финансированию бизнесмены из Бахрейна готовы уже в 2019 году.
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