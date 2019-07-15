Фестиваль средневековой культуры прошел в Петербурге

, 12:54 Эфирная новость 12

У стен Петропавловской крепости было воссоздано ристалище, где бились рыцари в доспехах.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

Неповторимый колорит рыцарских баллад — воскресили в самом центре Петербурга! У стен Петропавловской крепости прошел масштабный средневековый фестиваль «Битва на Неве». Участие в нем приняли представители военно-исторических клубов России и зарубежья. Основное внимание было приковано, конечно, к ристалищу, где бились рыцари в доспехах.

Там прошли конные поединки и сражения на незаточенных мечах. Но все это были не показательные выступления, а настоящие соревнования, результаты которых организаторы в ближайшее время обещают выложить в социальных сетях.

Все желающие также смогли принять участие в мастер-классах по ремесленному искусству, средневековым танцам, фехтованию и стрельбе из лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об открытии выставки «Хранители времени», которая стала своеобразным посвящением работе кремлевских реставраторов. 

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