«Мы с продюсерами разошлись»: Петров ушел из «Полицейского с Рублевки»

, 16:28 1 287

По словам актера, он не появится в полнометражном продолжении сериала.

Фото : кадр из т/c  «Полицейский с Рублевки»

Актер Александр Петров 14 июля в ходе публичного мероприятия «Молодые и дерзкие: о новом поколении кинематографистов и успешной карьере в кино» заявил о том, что ушел из проекта «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», сообщает КиноРепортер.

«Мы с продюсерами разошлись, и я принял решение, что нужно идти дальше. Новый „Полицейский с Рублевки“ будет без меня!» — сказал Александр Петров.

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Согласно вышедшему на экраны тизеру, в продолжении сериала герои столкнутся с НЛО в Барвихе. На кадрах ролика уже можно увидеть только Сергея Бурунова и Рину Гришину.

Александр Петров был занят в съемках «Полицейского с Рублевки» в течение пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Александр Петров больше не будет играть Гоголя.

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