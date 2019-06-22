«Это как в бондиане»: Актер Александр Петров больше не будет играть Гоголя

Молодой и популярный 30-летний актер Александр Петров, известный по фильмам «Полицейский с Рублевки», «Т-34», «Звоните ДиКаприо», «Притяжение», больше не будет играть в фильме «Гоголь-2». Об этом заявила маркетинг-директор телеканала Лили Шерозия, пишет сайт KP.RU.

Фильм «Гоголь» одним из первых принес Петрову известность. Планировалось снять фильм как телесериал, но в итоге продюсерами было решено выпускать его в кино по две склеенных серии. «Гоголь» пользовался огромной популярностью.

Первый фильм «Гоголь: начало» появился на экранах в августе 2017 года, а в следующем году вышел «Гоголь: Вий» и «Гоголь: страшная месть». Каждый из фильмов принес больше 400 миллионов рублей.

«Гоголь-2» задумывается как полнометражное кино. Создателей картин совершенно не смущает смена исполнителя главной роли, шутливо поясняя, что «на самой популярности Николая Васильевича это никак не сажется», а в целом такие изменения можно рассматривать, как «в бондиане», где роль Джеймса Бонда в разные годы исполняют разные актеры.

Кто заменит в фильме Александра Петрова, пока не сообщается. Но печалиться, как самому актеру, так и его поклонникам, совершенно не столит. В ближайший год на экраны выходит сдесяток премьер с участием Петрова — в частности, боевик «Анна» Люка Бессона, картина «Герой», экранизация романа Дмитрия Глуховского «Текст». И, конечно, же самая ожидаемая премьера года — «Вторжение» Федора Бондарчука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм «Гоголь. Страшная месть» возглавил российский прокат.