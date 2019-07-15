Первые протоколы допросов сестер Хачатурян практически полностью повторяют друг друга

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Адвокаты сестер Хачатурян провели лингвистическую экспертизу показаний и установили их подозрительное сходство.

Фото : ТАСС / Сергей Карпухин

Протоколы допросов старших сестер Хачатурян Ангелины и Кристины странным образом почти полностью повторяют показания младшей Марии, которая была признана невменяемой. О неожиданных подробностях в резонансном деле пишет сайт KP.RU.

Именно эти допросы легли в основу обвинения сестер по тяжкой статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». О подозрительном совпадении протоколов показаний, которые девушки дали в первые сутки после задержания (28-29 июля 2018 года), сообщили адвокаты.

Защита сестер провела лингвистическую процедуру протоколов, которая установила, что все три документа представляют собой один и тот же текст — сходство более 80%. Кроме того, они составлены одним и тем же человеком, владеющим юридической лексикой.

«Объем уникальных (отсутствующих в других показаниях) фрагментов текста составляет: в показаниях Марии Хачатурян 9,74%; в показаниях Ангелины Хачатурян 12,24%; в показаниях Крестины Хачатурян 18,39%», — говорится в экспертном заключении.

По словам адвоката Кристины Хачатурян Алексея Липцера, первой допрашивали младшую из сестер Марию, которую впоследствии признали невменяемой в момент убийства отца. Она давала показания два часа, затем следователи беседовали с Крестиной и Ангелиной — по 40 минут с каждой.

«Это очень мало! И тексты их допросов явно скопированы: показания Ангелины на 76,1% заимствованы из показаний Марии, а показания Крестины на 81,61% взяты из показаний Ангелины», — отметил Липцер.

По словам защитников сестер, именно на этих допросах построено обвинение, хотя дальнейшие показания девушек в Главном управлении СК сильно отличаются от первых допросов. Сейчас адвокаты намерены добиться назначения судебной экспертизы спорных материалов уголовного дела.

19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария задержаны по подозрению в убийстве отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна. 27 июля 2018 года его тело было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди в доме семьи на Алтуфьевском шоссе в Москве. Сестры признались в содеянном и рассказали, что к преступлению привели постоянные издевательства и насилие, в том числе сексуальное.

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