Владелец ГК «Новый поток» Мазуров арестован по делу о хищении денег «Сбербанка»

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Дмитрия Мазурова подозревают в краже кредитных средств на общую сумму почти в два миллиарда рублей.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин, Пятый канал

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей у «Сбербанка».

Бизнесмен взят по стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве с кредитами банка. По версии следствия, Мазуров получил 29 миллионов долларов в качестве кредита от «Сбербанка» на нужды предприятия «Антипинский НПЗ», скрыв при этом поручительские обязательства завода перед компаниями группы «Новый поток».

«Уголовное дело в отношении Мазурова возбуждено по факту заявления президента ПАО „Сбербанк“ Германа Грефа», — говорится в материалах уголовного дела, возбужденного 12 июля.

Мазуров в свою очередь заявил, что его предприятия выплатили около 900 миллионов долларов по кредитам. Бизнесмен также рассказал о давлении на его бизнес со стороны менеджмента банка и добавил, что не пытался скрыться. Несмотря на залог в три миллиона рублей, который предложила защита, суд взял Мазурова под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании владельца основателя ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова в Москве.

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