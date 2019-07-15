Основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова задержали в Москве

Основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» вечером в субботу, 13 июля, сообщает «Коммерсантъ». Бизнесмена подозревают в краже кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на сумму более трех миллиардов долларов.

На момент задержания Дмитрий Мазуров собирался вылететь во французскую Ниццу, где у него имеется недвижимость. В свою очередь, в «Новом потоке» в ответ на новость о произошедшем заявили, что основатель компании никогда не скрывался от правоохранительных органов. Более того, задержание расценено, как попытка давления со стороны недоброжелателей.

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