Путин обсудил с главой ТПП определение «семейного бизнеса»

, 21:23 Эфирная новость 34

Сергей Катырин доложил президенту, что семейный бизнес — одна из самых устойчивых экономических форм предпринимательства.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Дружинин, Пятый канал

Владимир Путин заявил о том, что российскому законодательству необходимо четкое определение «семейного бизнеса». Вопросы трудовых отношений внутри семьи обсуждались на встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Он доложил президенту, что семейный бизнес — одна из самых устойчивых экономических форм предпринимательства. Но существующие законы усложняют его, поэтому многие фирмы остаются в теневом секторе.

«Что касается семейного бизнеса, то, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из Ваших материалов, активно используется эта форма», — поручил президент.

Катырин также предложил подвести семейные предприятия под все формы поддержки, которые работают сегодня для малого бизнеса. Это, например, льготный лизинг и кредитование.

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