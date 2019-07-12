ТОП-5 вузов, выпускники которых получат самые высокие зарплаты

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Рейтинг учебных заведений составил сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, ТАСС /Новодережкин Антон, ranepa.ru, wikipedia.org, youstudynew.com

Интернет-сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob опубликовал традиционный ежегодный рейтинг вузов, выпускники которых по экономическим специальностям могут претендовать на самые высокие зарплаты. Список составлен на основе сравнения среднего уровня доходов молодых специалистов 2013–2018 годов выпуска.

На первом месте, как и в предыдущие годы, «Высшая школа экономики», однако в этом году она делит его с МГИМО, показавшим наибольший прирост по зарплатам — в среднем 10 тысяч рублей. Выпускники этих учебных заведений в первые пять лет после окончания учебы получают около 110 тысяч рублей.

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На второе место с третьего переместился Московский государственный университет имени Ломоносова — около 100 тысяч рублей. На третьей строчке — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — 98 тысяч рублей. Четвертое место за Финансовым университетом при Правительстве РФ 90 тысяч. Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития — ее выпускники получают в среднем 86 тысяч рублей.

Санкт-Петербургский государственный университет расположился на седьмой строчке — специалисты в области экономики, окончившие этот вуз, получают в среднем 80 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких российских регионах ожидается самый высокий рост зарплат в ближайшие несколько лет.

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