Прием заявок на билеты Евро-2020 стартовал 12 июня

, 15:54 72

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах разных стран с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 18

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Прием заявок на билеты чемпионата Европы по футболу 2020 года стартовал в 15:00 по московскому времени в среду, 12 июня. Об этом сообщает News.ru.

Заявки перестанут принимать 12 июля. Если их число превысит количество билетов, то победителей определит жеребьевка, которая пройдет в июле–августе 2019 года. Как отмечает телеканал 78, самые дешевые билеты на чемпионат обойдутся футбольным фанатам в 50 евро, а самые дорогие — в 225 евро.

Видео: Собчак «отожгла» с партнером по танцу под латиноамериканскую музыку

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 20 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Амстердаме, Копенгагене, Мюнхене, Дублине, Бильбао, Глазго, Баку, Риме, Бухаресте и Будапеште. В Северной столице состоятся матчи групповой стадии турнира, а также один четвертьфинал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские футболисты обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче.

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 18
12 июн
Видео: звезды сборной России обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче
11 июн
Сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0
11 июн
Видео: Беглов провел заседание по вопросам подготовки к Евро-2020
8 июн
Сборная России одержала рекордную победу над Сан-Марино
19 мая
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020
27 мар
Видео: Талисман Евро-2020 прокатился в петербургском метро
25 мар
От Пиноккио до мальчика Скиллзи — все талисманы чемпионатов Европы по футболу
25 мар
Полузащитник сборной Грузии спас жизнь игроку сборной Швейцарии
24 мар
УЕФА показал официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года
24 мар
Сборная России со счетом 4:0 разгромила команду Казахстана в отборе на Евро—2020

Читайте также

+15° Днём +15°
Ночью +10°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

Последние новости

16:45
«Пуговка выросла»: Катя Старшова публично призналась бойфренду в любви
16:38
Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян
16:21
Вратарь сборной России Лунев в нетрезвом виде устроил скандал во «Внуково»
16:10
Яркие флешмобы и праздничные концерты: как в стране отмечают День России
15:54
Прием заявок на билеты Евро-2020 стартовал 12 июня
15:39
Звезда покера и киберспорта Лия погибла в Москве
15:26
Видео: звезды сборной России обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче
15:10
«Фигура — отпад!»: Елена Корикова порадовала поклонников фото с пляжа Черногории
14:56
День России отмечают в Парке 300-летия Петербурга — видео
14:43
Фото Рудковской в купальнике неожиданно понравилось всем
14:25
Терешина в куртке на голое тело разоблачила недобросовестного продавца
14:14
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
13:56
«Как в сказке». Галкин поздравил страну с праздником красивым видео с детьми
13:37
Фото: Пропал любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча
13:25
Путин вручил в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки
13:13
Скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков
12:55
«Что скажет Гринпис?»: «голый» наряд Рианны вызвал злость у защитников животных
12:44
Стало известно, куда направлялись 440 килограммов кокаина из Эквадора
12:27
Видео: Собчак «отожгла» с партнером по танцу под латиноамериканскую музыку
12:11
«Зеленский шутил о тарифах»: Герус об «обещаниях» президента Украины — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама