Прием заявок на билеты Евро-2020 стартовал 12 июня

Прием заявок на билеты чемпионата Европы по футболу 2020 года стартовал в 15:00 по московскому времени в среду, 12 июня. Об этом сообщает News.ru.

Заявки перестанут принимать 12 июля. Если их число превысит количество билетов, то победителей определит жеребьевка, которая пройдет в июле–августе 2019 года. Как отмечает телеканал 78, самые дешевые билеты на чемпионат обойдутся футбольным фанатам в 50 евро, а самые дорогие — в 225 евро.

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Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 20 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Амстердаме, Копенгагене, Мюнхене, Дублине, Бильбао, Глазго, Баку, Риме, Бухаресте и Будапеште. В Северной столице состоятся матчи групповой стадии турнира, а также один четвертьфинал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские футболисты обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче.