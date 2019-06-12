Видео: звезды сборной России обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче

Ровно через год, 12 июня, начнется чемпионат Европы по футболу — Евро-2020. Круглую дату отсчета отметили в Петербурге — одном из городов, принимающих матчи чемпионата. В Парке футбола встретились для товарищеского матча мировые легенды УЕФА и звезды сборной России.

За команду звезд российского футбола сыграли Дмитрий Сычева, Михаил Кержаков, Роман Широков, Динияр Билялетдинов и Владислав Радимов. В составе сборной послов УЕФА на поле вышли россиянин Александр Филимонов, заменивший выбывшего грека Антониоса Никополидиса, итальянец Джанлука Дзамбротта, французы Робер Пирес и Давид Трезеге, а также испанец Фернандо Морьентес.

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Начало встрече дал полуденный пушечный выстрел со стены Петропавловской крепости. Завершилась игра со счетом 4:3 в пользу российской команды — два гола в ворота противника забил Динияр Билялетдинов, еще три принес Владислав Радимов. В команде легенд УЕФА голы забили Давид Трезеге и Роберт Пирес.

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