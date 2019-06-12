Видео: звезды сборной России обыграли команду легенд УЕФА в товарищеском матче

Ровно через год, 12 июня, начнется чемпионат Европы по футболу — Евро-2020. Круглую дату отсчета отметили в Петербурге — одном из городов, принимающих матчи чемпионата. В Парке футбола встретились для товарищеского матча мировые легенды УЕФА и звезды сборной России.
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Начало встрече дал полуденный пушечный выстрел со стены Петропавловской крепости. Завершилась игра со счетом 4:3 в пользу российской команды — два гола в ворота противника забил Динияр Билялетдинов, еще три принес Владислав Радимов. В команде легенд УЕФА голы забили Давид Трезеге и Роберт Пирес.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Беглов провел заседание по вопросам подготовки к Евро-2020.