Пьеха должен был исполнять песню «Я тебе не верю» с Лепсом вместо Аллегровой

Певец Стас Пьеха вспомнил историю создания песни «Я тебе не верю», которую вместо него в итоге исполнили народные артисты России Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте в честь 60-летия композитора и продюсера, заслуженного артиста России Виктора Дробыша, который является автором музыки к упомянутой композиции. По словам Пьехи, изначально она задумывалась как его сольная работа.

«Песня сольная. Мы ее уже записали и поняли, что слишком много слов в этой песне. И я говорю: «Давай споем с Носковым». Дуэтом с Николаем Носковым. Я очень любил с детства, там «Парк Горького», все. И позвонили Носкову, предложили. Он говорит: «Не хочу», — поделился певец.

Следующим кандидатом на место в дуэте оказался Григорий Лепс.

«Позвонили Лепсу, приехали, всю ночь разговаривали и в конце поняли, что кто кому не верит — он мне или я ему? И если в клипе это можно показать, что вот девушка его, девушка моя. Он говорит: „А по радио как?“ И все, и развалилась история. И вот эта песня ушла от меня, которую прекрасно исполнил Григорий с Ириной Аллегровой», — продолжил Пьеха.

Композиция «Я тебе не верю» стала хитом. Премьера дуэта состоялась в 2007 году на фестивале «Новые песни о главном» — и сразу после этого артисты собрали основные награды, в том числе «Золотой граммофон», премию телеканала Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт года», звание лауреата фестиваля «Песня года». Но Пьеху не оставили у разбитого корыта, и ему таланта Дробыша хватило. Вместе с Григорием Лепсом он записал другой сингл.

«Я уже потом говорю: „Ни фига, мы напишем специальную песню для двух мужиков“. И „Она не твоя“ случилась таким образом», — заключил Пьеха.

Ранее в интервью 5-tv.ru Стас Пьеха признался, что часто завидует успехам коллег — каждому, кто добился новой высоты в своем творчестве. Однако, по мнению певца, подобных чувств стесняться не стоит. Гораздо страшнее звездные обиды, которые из перепалок на сцене переходят в реальные угрозы — и такое было в жизни артиста. А угрожала ему Ирина Салтыкова!

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