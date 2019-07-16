Видео: Сбой в движении электричек ярославского направления в Подмосковье

Сбой в движении электричек, следующих в ярославском направлении, произошел в Подмосковье около 8 часов утра во вторник, 16 июля. По предварительной информации сломалась одна из электричек. Сообщается, что поезда идут с увеличенным интервалом. Обстоятельства ЧП выясняются.